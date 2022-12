50PLUS presenteert Jan Fonhof als lijsttrekker

Jan Fonhof is de lijsttrekker voor 50PLUS voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart.

De Assenaar heeft voor 50PLUS in de gemeenteraad van Emmen gezeten. Hij stopte met zijn werkzaamheden in de raad omdat hij naar Assen verhuisde. Momenteel zit hij als vertegenwoordiger in het waterschap Hunze & Aa's.

50PLUS behield bij de vorige verkiezing in 2019 de enige zetel, maar de partij is niet meer vertegenwoordigd in de Provinciale Staten. In 2019 was Frank Duut lijsttrekker voor de partij, maar hij begon dat jaar nog een eigen partij: OpDrenthe. Zijn vertrek leidde tot grote woede bij 50Plus. Hij zit nu voor JA21 in de Provinciale Staten.