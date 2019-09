'Eikenprocessierups wordt een groter probleem, daar hoef je niet helderziend voor te zijn'

Volgens fractievoorzitter Marcel Meijer van de oppositiepartij moet niet gewacht worden tot het probleem met de rups zich opnieuw aandient. "Als je ernst wilt maken van de bestrijding, moet je nu beginnen en niet wachten tot het voorjaar. Want je hoeft niet helderziend te zijn om te voorzien dat het probleem volgend jaar groter wordt."De VVD wil weten wat de bestrijding dit jaar heeft gekost en hoe het probleem is aangepakt. "Daarnaast willen we weten of deze aanpak goed heeft gewerkt."Als de aanpak van dit jaar niet heeft gewerkt, wil de VVD van het college van burgemeester en wethouders weten hoe het in de toekomst omgaat met het probleem. Wat de VVD betreft komt er één gemeentebrede, effectieve aanpak.De VVD gaat er daarnaast van uit dat er meer geld nodig zal zijn voor de bestrijding van de eikenprocessierups. De partij wil weten of de gemeente Emmen daar al rekening mee heeft gehouden en er geld voor opzij gezet wordt. Ook vraagt de partij zich af of Emmen samenwerkt met de provincie Drenthe en andere gemeenten.De VVD geeft de voorkeur aan een biologische aanpak. "Dat heeft in Zuidwest-Drenthe ook prima gewerkt", stelt fractievoorzitter Meijer.De gemeente Emmen was tot nu toe niet bereikbaar voor een reactie.