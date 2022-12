De eeuwenoude Hollandse schaatstraditie: 'Op het ijs voelen we ons met elkaar verbonden'

Kortom: het schaatsen zit verankerd in de Nederlandse cultuur. Historicus Koolhaas denkt zelfs dat dat nog meer het geval is in Noord-Nederland. "Mijn theorie is dat vanaf de Reformatie in de 16e eeuw schaatsen vooral in het Noorden bij de volkscultuur is gaan horen", zegt hij. In die tijd scheiden protestanten zich af van de katholieken. "In het Zuiden van het land was carnaval het grote volksfeest vanuit de katholieke kerk. In het Noorden was dat er niet, maar er moest wel gefeest worden."