Motorclub Assen en Omstreken viert 100-jarig bestaan: 'Grondlegger van de TT'

We weten niet beter dan dat de TT bij Assen hoort, maar de eerste race werd op een andere plek gereden. Ook was er nog geen sprake van een circuit over gladgestreken asfalt. In plaats daarvan diende de 28,4 kilometer lange klinkerweg tussen Rolde, Borger en Schoonloo als parcours. Rijders moesten onder meer een zandweg, grindpaden, een keistraat en onverharde bochten trotseren. Pas in 1955 werd het speciaal gebouwde 7,7 kilometer lange permanente circuit in gebruik genomen.

De vereniging organiseerde de TT tot en met 1936, waarna het evenement vanwege financiële risico's onder werd gebracht in stichting Circuit van Drenthe. Tot in de jaren 90 bleef de vereniging wel verantwoordelijk voor het leveren van vrijwilligers voor het grootse evenement. Tot op heden zijn veel leden van de motorclub betrokken als vrijwilliger in het laatste weekend van juni.

Springlevend

Na een eeuw is de vereniging nog altijd springlevend. Met zijn ongeveer 120 leden organiseert de club allerlei activiteiten om de motorsport te bevorderen. Zo staan BromfieTTs, de TT Nightride en de TT Toertocht elk jaar op het programma in de Drentse hoofdstad. Ook voor de organisatie van het wereldkampioen IJsspeedway, dat voor het eerst in 1972 plaatsvond, is de vereniging nog steeds verantwoordelijk.

En waar de vereniging zich een eeuw geleden hardmaakte voor verkeersveiligheid, kampt de motorclub nu met hele andere problemen rondom de organisatie van evenementen. "De milieuwetgeving en strenge regels op het circuit maken het steeds lastiger om iets te organiseren", vertelt De Gries.