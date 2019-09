Café de Brasserie in Emmen krabbelt op na brand

"Er stonden na de brand gelijk heel veel mensen klaar om ons te helpen. Met man en macht hebben we heel lange dagen gemaakt om alles netjes te krijgen. De elektricien is nog bezig. We zijn vrijdag vanaf 9.00 uur weer open", vertelt Nick Zoer van het café.Bijna twee weken geleden brak er op donderdagavond, toen de zaak goed gevuld was met ongeveer vijftig gasten, brand uit in de meterkast. "Ik was in de keuken aan het werk", zegt Zoer. "Toen begon het wat te stinken." De oorzaak blijkt kortsluiting. "Gewoon domme pech."Toen de medewerkers in de keuken eenmaal doorhadden dat er brand was, is de zaak snel geëvacueerd. "We zorgden ervoor dat iedereen netjes naar buiten kwam. We hebben zelf nog geprobeerd te blussen, maar het vuur was zo erg. Dat lukte niet meer. Maar gelukkig raakte niemand gewond, we hebben heel erg geluk gehad."De volgende dag nam Zoer de schade op. "Alle plafonds en de rest ook, waren compleet zwart van het roet. Apparatuur was verbrand. En alles vanuit de meterkast was doorgebrand naar boven toe. We zijn heel erg geschrokken. Maar het is gebeurd, we moeten verder."