Nieuwe school in Assen voor kinderen met taalontwikkelingsstoornis

De gemeente Assen is blij met de komst van de nieuwe school en heeft ook gezorgd voor huisvesting. "De kinderen hoeven voortaan minder te reizen, deze nieuwe locatie is een nevenlocatie van de Kentalis Tine Marcusschool in Groningen. Daardoor hebben ze meer tijd om met vriendjes uit de buurt spelen. Dat is bovendien goed voor hun communicatieve redzaamheid", zegt schooldirecteur Kirsten Wiegman.Ongeveer 5 procent van de kinderen heeft last van een taalontwikkelingsstoornis. Bij kinderen met TOS wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt. Een kind met TOS heeft grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.De Kentalis Tine Marcusschool in Assen biedt onderwijs aan leerlingen uit de groepen 1 en 2, met mogelijk uitbreiding naar de groepen 3 en 4. Daarna stromen de leerlingen door naar een basisschool in de buurt, indien nodig met extra ondersteuning vanuit Kentalis. Leerlingen die daarna nog steeds speciaal onderwijs nodig hebben kunnen terecht op de Tine Marcusschool in Groningen, Emmen of op de Skelp in Drachten.