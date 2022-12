Schaatskoorts: Geheime vennen en scherpe ijzers

Schaatsen: het houdt Drenthe in zijn greep met dit koude weer. Zodra vadertje winter zijn ijzige adem over de wateren van de provincie uitblaast, staan de slijpmachines al te draaien en wordt het verraderlijk kraken van het ijs voor lief genomen.

"Zonder dat het kraakt kunnen we er over heen", antwoordt de boswachter nonchalant op de vraag of hij het toch niet een beetje spannend is om als eerste op het bevroren ven te staan. Zijn collega schat dat het ijs zo'n vijf centimeter dik is.

Toch is bij schaatsen op natuurijs voorzichtigheid geboden. "Je kunt niet zeggen: omdat je hier kunt schaatsen, kun je overal schaatsen. Dat is dus niet zo. Want dit water is heel ondiep, maar ergens anders kan het wel heel diep zijn, of dat het door wind open heeft gelegen. Dus het is oppassen geblazen."