Speciale zorg voor 'walhalla voor amfibieën' in Valthe

Zand erover. Zo wordt de ongewenste plant watercrassula in een poel bij Valthe bestreden. Nu de hele poel rigoureus is dichtgegooid, worden de amfibieën die er leefden op verschillende manieren geholpen.

Honderden kikkers en salamanders zijn met zorg schoongespoeld en geschrobd, zodat ze niets van de plant watercrassula mee kunnen nemen. Want als er maar een klein stukje van de invasieve exoot ergens anders terechtkomt, dan gaat de plant daar verder met woekeren. Watercrassula vormt uiteindelijk dichte matten, waar geen andere plant meer kan groeien. Het plantje komt van oorsprong uit Australië, de snelle verspreiding ervan is een gevaar voor de inheemse natuur.

Streng hygiënisch protocol

Na de speciale schrob- en poetsbeurt blijven de dieren even in quarantaine, daarna worden ze weer uitgezet. Ook laarzen van de mensen die betrokken zijn bij de werkzaamheden, en de grote banden van de voertuigen, moeten goed schoongemaakt worden om verspreiding van de watercrassula te voorkomen.

De poel is dichtgegooid met zand uit twee nieuwe poelen die vlakbij zijn gegraven. Boswachter Linde Veldhoen: "Hier in Valthe is het amfibieënwalhalla van Nederland, er komen ontzettend veel verschillende soorten voor. Het is een van de laatste plekken waar de knoflookpad zich in vele getalen voortplant en overwintert. Op dit moment zitten ze in de grond om te overwinteren. In het voorjaar komen ze er weer uit en zoeken ze de poelen weer op. En daarom graven we twee nieuwe poelen waar ze zich dan kunnen voortplanten."

Verbinding maken

De ijsbaan van Valthe ligt vlakbij de gedempte poel. Veldhoen: "Dat is het grootste voortplantingswater van de knoflookpad. Besmettingsgevaar is er altijd, maar de ijsbaan is een vrij geïsoleerd water, omdat het grondwater-gevoed is. De watercrassula is daar gelukkig nog niet gevonden. We monitoren er wel heel streng op."