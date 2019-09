Anderhalf jaar cel geëist voor misbruiken buurmeisje

Maar volgens het Openbaar Ministerie liet de man het meisje heel andere dingen doen voor het geld. Het OM eiste anderhalf jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk tegen de man vanwege seksueel misbruik.De moeder van het nu 14-jarige meisje vond vorig jaar zomer pornoblaadjes onder het bed van haar dochter. Toen ze vroeg hoe het meisje daaraan kwam, zei ze dat ze die van de buurman had gekregen. De man bekende het bij de politie. Volgens hem wilde het meisje ze meenemen, omdat ze de boekjes interessant vond. "Dat was fout. Ik had ze niet mee moeten geven", zei de man in de rechtszaal.Het meisje vertelde haar moeder dat ze de blaadjes juist moést meenemen en erin moest kijken van de buurman. Toen haar moeder vroeg of er meer was gebeurd, zweeg het kind. Niet veel later vertelde ze in appjes aan haar moeder dat de buurman haar al vier jaar misbruikte. Samen gingen ze naar de politie.Het meisje werd in een kindvriendelijke ruimte verhoord door de zedenpolitie. Het misbruik begon er volgens haar mee dat ze op haar tiende een keer zomaar een tientje van hem kreeg. Daarna zei hij dat ze er wel wat voor moest doen en dwong hij haar seksuele handelingen te verrichten.Vanaf die dag kwam ze twee keer per week bij de man en moest hem dan bevredigen in zijn slaapkamer. Het meisje maakte bij de politie een goed gelijkende tekening van de inrichting daarvan. De Zwartemeerder verklaarde juist dat ze er in vier jaar tijd maar één keer was geweest en alleen omdat hij haar rondleidde. "Hoe kan ze alles dan zo precies beschrijven", vroeg de rechter.De man bleef erbij: ze had alleen schoongemaakt en verder niet. Dat hij een jonge tiener zijn huis liet schoonmaken, vond de Zwartmeerder naar eigen zeggen niet vreemd. Volgens de officier van justitie is er genoeg bewijs dat het verhaal van het meisje de waarheid is en dat van hem niet. "Het gaat om misbruik van een kwetsbaar meisje met psychische problemen", aldus de officier van justitie.In een brief aan de rechtbank schreef de moeder van het meisje dat het meisje traumatherapie krijgt om alles te verwerken. Ook is het gezin verhuisd. De advocaat van de verdachte noemde het verhaal van het meisje niet betrouwbaar en vroeg vrijspraak van het misbruik. Volgens hem is er, naast haar verklaring, te weinig steunbewijs. De man is ook niet eerder veroordeeld.Op 30 september doet de rechtbank uitspraak.