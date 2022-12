Welk woord wordt het mooiste Drentse woord van 2022?

"De woorden komen uit het project 'Heksen en Blauwvarven' waarin we wat oudere Drentse woorden die wat minder worden gebruikt nieuw leven willen inblazen", vertelt streektaalfunctionaris Amber Tieck. "Betuun is daar een mooi voorbeeld van. Er zijn zeker nog mensen die het gebruiken, maar je hoort het steeds minder." Betuun betekent trouwens schaars.

"Eén woord is een beetje de uitzondering en vind ik stiekem wel een hele mooie", aldus Tieck. Ze heeft het over 'sibbe', dat betekent broers en zussen. "Het lijkt wel een beetje op het Engelse woord siblings, een woord om je boers en zussen mee aan te duiden. En nu in deze tijd met de hele genderdiscussie is dit dus eigenlijk een heel modern woord geworden."