Op zoek naar de nazaten van twee fietsende domineeszonen

"Een reisdagboek van een fietstocht van twee jonge knapen uit Hollandscheveld", glundert hij. "Op zich niet zo bijzonder zou je zeggen. Maar deze jongens beschrijven hun tocht rondom de Zuiderzee in het jaar 1926. De Afsluitdijk is er nog niet eens! Op elke bladzij kom je dingen tegen die allang verdwenen of ingrijpend veranderd zijn. En ze hebben overal foto’s bij geplakt, ansichtkaarten vermoed ik…""Het is een prachtig tijdsbeeld" zegt Ten Caat enthousiast. "Ze steken de IJssel bij Zwolle over met een veerpont, daar ligt nu de A28. En ze gaan over de Zuiderzee met een boot vanaf Enkhuizen naar Stavoren. Ze vinden het vreselijk, vanwege de hoge golven. Dat is nog niet veranderd want zelfs het ingedamde IJsselmeer kan nog steeds enorm tekeer gaan."Ten Caat vermoedt dat het origineel van het dagboek ergens bij de familie van de fietsers rust. "De jongens zelf waren tieners in 1926, ik denk eigenlijk niet dat ze nog leven." Ten Caat zou graag in contact komen met nazaten van de twee zonen van dominee Kooiman uit Hollandscheveld. "Ik zou heel graag het originele boekje eens willen vasthouden. Maar ook zou ik meer aan de weet willen komen over deze twee knapen. Ik ben benieuwd hoe het ze verder is vergaan."Het hele gesprek met Ten Caat is te beluisteren in het Radio Drenthe programma Drenthe Toen, op zondag 22 september tussen 19.00 en 21.00 uur. Daarna terug te luisteren via uitzending gemist en de podcast.