'CDA-dreigement over PAS-melders is soep die niet zo heet gegeten gaat worden'

Wat gaat u op 1 januari nou echt doen?

Maar Zuiker (PvdD) wilde van CDA'er Van Dekken in het zogeheten interpellatiedebat weten wat zijn fractie op 1 januari nou gaat doen als er geen oplossing is en de juridische procedures tegen PAS-melders niet zijn gestopt. "Bent u dan één van de CDA-kikkers die uit de kruiwagen springt?" wilde SP'er Henk van de Weg weten. "Nou, dan worden we misschien wat minder constructief en vervelender, ook richting onze eigen gedeputeerde. En we zitten met z'n allen nog steeds in de kruiwagen" aldus van Dekken.

Zuiker wilde ook van stikstof-, landbouw- en natuurgedeputeerde Henk Jumelet weten hoe hij in de wedstrijd zit, hij is immers van het CDA. Maar Jumelet liet zich niet van de wijs brengen. Hij voert gewoon uit wat het hele college van Gedeputeerde Staten of een meerderheid van Provinciale Staten hem opdraagt. "We blijven aandringen op legalisatie. En in Den Haag pleiten we voor structurele maatregelen met voldoende stikstofruimte om PAS-melders te helpen. De Rijksoverheid is eindverantwoordelijk voor de PAS-melders oplossing."

PvdD-fractievoorzitter Zuiker constateerde uiteindelijk dat het allemaal loze dreigementen zijn van de CDA'ers. "Want er gaan op 1 januari geen CDA-bestuurders opstappen. Raadsleden of statenleden worden misschien alleen wat vervelender tegenover het college. De soep wordt dus niet zo heet gegeten."

Iedere partij z'n eigen graantje

Verder pikte in het speciale interpellatiedebat bijna iedere partij z'n graantje mee of werd er een statement gemaakt voor of juist tegen het CDA-dreigement. Sterk Lokaal-fractievoorzitter Alfred Schoenmaker hamerde er op dat de dreiging voor PAS-melders niet van de overheid komt, maar van natuurorganisaties. Die willen nu provincies dwingen om te handhaven op boeren met een PAS-melding. "Die milieuorganisaties moeten zich richten op de Rijksoverheid, niet op de slachtoffers (de boeren, red.)", aldus Schoenmaker.

GroenLinkser Ewoud Bos herinnerde Van Dekken er fijntjes aan dat een CDA-minister ooit aan de wieg stond van de PAS-regelgeving, die door de Raad van State werd vernietigd. Hij beschouwt het CDA-dreigement als een verkapte motie van wantrouwen naar haar eigen gedeputeerde.

Fractievoorzitter Hendrikus Loof van de PvdA richting Van Dekken: "Wat ga je je op 1 januari dan doen? Ga je de eigen gedeputeerde terugtrekken?" Om vervolgens fijnzinnig te constateren: "Er zijn verkiezingen in aantocht, sommige partijen en zeker het CDA worden daar wat onrustig van. Dan is het legitiem dat er dan soms wat grotere woorden worden gebruikt."

Bart Vorenkamp van de PVV ging helemaal mee in het CDA-dreigement. "Een oplossing voor PAS-melders moet er komen, dus constructief niet meewerken aan NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied, red.) steunen we van harte. En we steunen Jumelet te weigeren om tot handhaving op PAS-melders over te gaan. Ook als de gedeputeerde het NPLG niet zou willen uitvoeren, dan steunen we hem."