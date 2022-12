Vervolg Dorpenfonds Noordenveld richt zich op kleine dorpen

Noordenvelders met ideeën om hun dorp levendiger te maken, kunnen ook de komende jaren een aanvraag doen voor subsidie. Het Dorpenfonds wordt verlengd tot en met 2026.

In 2018 werd het Dorpenfonds in het leven geroepen. In dit fonds kwam 1 miljoen euro, dat verdeeld kon worden onder initiatieven vanuit de inwoners. Denk daarbij aan het aanpakken van een speeltuin of de aanleg van een voedselbosje.

Binding en beweging

In het Dorpenfonds voor de komende jaren zit 500.000 euro. Dat komt onder meer omdat het Dorpenfonds in de vorige bestuursperiode niet altijd even goed werd gevonden door de inwoners. Toch werd er in totaal nog voor 725.000 euro aan initiatieven gesteund.

Wethouder Jos Darwinkel (Gemeentebelangen) is blij dat de gemeenteraad een verlenging van het Dorpenfonds wel ziet zitten. "De afgelopen jaren zijn er mooie ideeën van ontwikkeld. Dat kunnen initiatieven zijn die iets doen voor de onderlinge binding in dorpen, maar ook om mensen in beweging te krijgen. Denk aan de Daily Mile in Peize ."

Raad toetst spelregels

Wie een goed idee heeft, kan een aanvraag doen bij de gemeente Noordenveld. "Voor kleinere initiatieven tot 2.000 euro hebben we het Leefbaarheidsfonds", legt Darwinkel uit. "Maar voor grotere plannen is er het Dorpenfonds."

De afgelopen 4 jaar oordeelde het college van B en W over plannen voor het Dorpenfonds, maar de gemeenteraad trekt dit nu naar zich toe. Volgens raadslid Bertus Jan Epema (PvdA/GroenLinks) was de raad niet tevreden over hoe de 'spelregels' werden toegepast.

Epema opperde tijdens de raadsvergadering nog om inwoners voor de beoordelingscommissie te strikken, maar zijn plan kon op weinig steun rekenen. Waarschijnlijk wordt er vanuit de raad een commissie opgericht die zich over plannen zal buigen.

Extra op de trom bij kleine dorpen

De gemeente Noordenveld hoopt dat het fonds de komende jaren beter gevonden zal worden door inwoners. "Het geld van het vorige Dorpenfonds is op, dus in dat opzicht is het goed gevonden. Maar ja, het kan echt beter. Daarom gaan we er weer meer publiciteit aan geven", zegt wethouder Darwinkel.