Reacties Prinsjesdag: voor Drenthe weinig in het vat

"Het is mooi dat er een positieve trend is in de economie, maar voor gemeenten is het niet bepaald hosanna. Er zijn gemeenten die het water aan de lippen staat. Veel gemeenten hebben tekorten in het sociaal domein en het is jammer als zwembaden of bibliotheken moeten sluiten omdat dit geld nodig is voor het sociaal domein", vervolgt Jager.De 300 miljoen euro extra die voor de jeugdzorg beschikbaar komt noemt Jager een druppel op de gloeiende plaat. "Gemeenten regelen de jeugdzorg efficiënter, maar het aantal hulpvragen stijgt omdat mensen zich sneller melden", aldus de voorzitter van de VDG.Hij roept de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Rijk op om samen rond de tafel te gaan zitten om de problemen van de gemeenten op te lossen. "Het is gemakkelijk gezegd van het kabinet dat tekorten een probleem zijn van de gemeenten zelf", besluit Jager.Met een korting van 100 miljoen euro op de zogeheten verhuurdersheffing wil het kabinet de woningmarkt een impuls geven. De verhuurdersheffing is een belasting die corporaties moeten betalen op woningbezit. Actium noemt de maatregel een doekje voor het bloeden."Het is een sigaar uit eigen doos. De woningcorporaties betalen volgend jaar 2,5 miljard euro aan die verhuurdersheffing en krijgen 100 miljoen terug. Het is dus alsof je 25 euro van mij afpakt en me dan een euro teruggeeft", zegt Marcel van Halteren van Actium.Van Halteren zegt dat het de huurders zijn die deze heffing uiteindelijk ophoesten. "Dat zijn de mensen met de laagste inkomens", zegt hij. De ambitie van Actium om sociale huurwoningen te bouwen komt door de heffing volgens hem in de knel.Ondernemersvereniging VNO-NCW MKB Noord roept het kabinet opnieuw op te investeren in een snelle treinverbinding tussen de randstad en het Noorden. Plannen voor investeringen hierin werden in de begroting niet genoemd. "Jammer dat het kabinet niet direct doorpakt met het investeringsfonds dat er komt. Maar wij zullen doorgaan met het agenderen van dit belangrijke onderwerp", zegt directeur Ton Schroor.Volgens VNO-NCW MKB Noord lijkt het erop dat de rekening van de rijksbegroting door ondernemers moet worden betaald. De ondernemersvereniging vindt dat zorgelijk. Er blijft in de ogen van de ondernemersvereniging een slot zitten op nieuwe ontwikkelingen zolang het probleem met stikstof niet wordt opgelost. Schroor: “Ondanks de goede economische cijfers is er dus nog genoeg werk aan de winkel."