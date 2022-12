Langer vluchtelingen in Wapen van Vries: 'Het gaat eigenlijk heel goed'

De opvang van vluchtelingen in hotel Wapen van Vries wordt tot 1 april 2023 verlengd. Gisteravond werden omwonenden bijgepraat over de gang van zaken rondom de tijdelijke opvanglocatie.

Sinds 5 oktober worden 38 vluchtelingen in Vries opgevangen. Die opvang verloopt goed, zegt John van Tilborg van Stichting INLIA. Deze stichting is verantwoordelijk voor de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen die niet in asielzoekerscentra terecht kunnen en daardoor buiten zouden moeten slapen in Ter Apel.

'Loopt gesmeerd'

"De opvang is hier echt top. Het is de beste opvanglocatie van Nederland, denk ik. De meeste vluchtelingen moeten tijdelijk slapen in sporthallen of kerken. Dat is toch behelpen", zegt Van Tilborg.

Van Tilborg ervaart steun uit de omgeving en van de vele vrijwilligers. "Daardoor is de opvang 'warm' te noemen", zegt hij. De vluchtelingen, die voornamelijk uit Syrië komen, noemt hij 'een prettige groep'. "Het loopt daardoor gesmeerd, tot aan de twee jongens die hier vorige week zijn weggestuurd ."

Geschrokken

Vorige week woensdagavond werden twee Algerijnen die onrust stookten in het hotel weggestuurd. "Daar zijn mensen hier wel van geschrokken", zegt Van Tilborg. "Er staan twee jongens heel druk te doen die hier helemaal niet horen. Zij hadden hier nooit gebracht moeten worden. Het zou jammer zijn dat dit incident de boventoon voert van maandenlange goede opvang in Vries en daarvoor in de kerk van Zuidlaren."

Uit de buurt kwamen gisteren nog wel een paar opmerkingen over de huisvesting in het hotel. Zo gaf een buurvrouw aan het vervelend te vinden dat enkele vluchtelingen luid staan te bellen of te roken in de achtertuin. "Dat gaan we direct aanpakken", belooft Van Tilborg.

Geeft rust

Stichting INLIA is tijdens werkuren fysiek aanwezig in hotel Wapen van Vries en is verder 24 uur per dag bereikbaar. "We vragen mensen die problemen ervaren met de opvang dan ook vooral om te bellen."

Volgens Van Tilborg is er - buiten vorige week woensdag - nog niets voorgevallen. "We hebben dan ook niemand gehoord die tegen de verlenging van de opvang is", zegt hij. "Voor de mensen hier geeft dat rust. Er zitten er bij die al op vier of vijf verschillende locaties hebben gezeten. Zij weten nu tenminste tot 1 april waar ze aan toe zijn."

Ander onderkomen