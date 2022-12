Voormalig Scapino-pand Beilen in beeld voor kleding- en voedselbank

Het oude Scapino-pand aan de Weverstraat in Beilen is serieus in beeld als nieuwe locatie voor de Kleding- en Voedselbank. Het huidige pand aan De Omloop voldoet niet meer.

"De eigenaar van het oude Scapino-pand in Beilen is bereid om het pand tegen een gereduceerd tarief te verhuren", laat het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe weten. Volgens het college vervult de Voedselbank Midden-Drenthe een belangrijke rol en is het van belang dat de vrijwilligers een goed onderkomen hebben.

In november trok de Adviesraad Minimabeleid Midden-Drenthe aan de bel bij de gemeente, het noemde de situatie in het pand aan De Omloop onwerkbaar. "Het is in de winter niet warm te krijgen en in de zomer is het er snikheet", schetst de adviesraad de situatie. "Door de lekkage is het er geregeld zo nat, dat de kleding er vochtig van wordt. Het stinkt en er is sprake van schimmelvorming." Onder andere het voormalige pand van de schoenen- en kledingwinkel werd als optie aangedragen als nieuw onderkomen. Scapino trok vorig jaar in een pand aan de Brinkstraat.