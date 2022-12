Provincie maakt unaniem een vuist tegen sluiting kinderhartchirurgie UMCG

De optie om het kinderhartcentrum van het UMCG in Groningen te sluiten moet zo snel mogelijk van tafel. Daar hebben de Provinciale Staten van Drenthe vandaag unaniem mee ingestemd. Ook willen ze minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitnodigen voor gesprek over het belang van de bereikbare zorg voor de leefbaarheid in het Noorden.

Voor het uitnodigen van de minister worden ook andere betrokken provinciebesturen toe opgeroepen. De ChristenUnie diende de motie in bij de Provinciale Staten en deze werd direct al gesteund door alle partijen.

Gedeputeerde Hans Kuipers (GroenLinks) sprak van een krachtig signaal dat de motie unaniem werd aangenomen. Hij voegde daaraan toe dat het college van Gedeputeerde Staten het eens is met de motie en wees op het brede maatschappelijke draagvlak dat er is om het kinderhartcentrum in het Noorden te houden.

De motie van de ChristenUnie werd ingediend nadat het rapport van Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de toekomst van het kinderhartcentrum in Groningen uitkwam. De conclusie bood al 'voorzichtig optimisme', maar een definitief besluit is er nog niet gevallen.