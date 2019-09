'Prinsjesdag blijft speciaal, ook al is het elk jaar een beetje hetzelfde'

"Het blijft een speciale dag, ondanks dat het ieder jaar eigenlijk een beetje hetzelfde is", vertelt hij vanuit Den Haag. "Het is ieder jaar weerom voorop te lopen om die Glazen Koets naar het Binnenhof te brengen."Van Overbeek is tevreden over vandaag. "Het ging goed", zegt hij. "Het was niet te warm en niet te koud. Alles liep eigenlijk vanzelf." Volgens de luitenant waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen. Waarvoor, weet hij niet. "Dat zie je wel vaker. Wij vertrouwen op de marechaussee en de politie. Als de koning veilig is, zijn wij dat ook."De kapel had van tevoren niet alleen de muziek gerepeteerd, maar ook de zogeheten militaire exercitie. "We moeten op een bepaald tempo lopen, zodat de paarden van de Glazen Koets hun normale tempo kunnen lopen en niet hoeven te stoppen."Over twee weken gaat Van Overbeek met de kapel alles evalueren. "Ook na al die jaren zijn er nog altijd kleine dingen die beter kunnen. En volgend jaar lopen we weer voorop", besluit hij.