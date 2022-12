Maaike Verweij wint opnieuw de eerste marathon op natuurijs

MARATHONSCHAATSEN - Maaike Verweij uit Veenhuizen heeft, net als vorig jaar, de eerste marathon op natuurijs gewonnen. Op de schaatsbaan in het Friese Burgum was Verweij, uitkomend voor Team Zaanlander, in de sprint verreweg de sterkste en won ze voor Merel Bosma. Elsemiek van Maaren werd derde.

Om 18:30 uur begonnen 70 vrouwen aan een wedstrijd over 70 ronden van 400 meter. Vanaf het begin lag het tempo hoog, waardoor ontsnappen lastig was, maar aan de achterkant van het peloton haakten al snel veel vrouwen af.

Maaike Verweij, klassementsleidster in de Marathon Cup, reed attent van voren. Met nog vijftig ronden reed Verweij in een kopgroep van vier, maar veel ruimte kregen de vluchters niet en werden al snel weer ingerekend door het peloton.

Peloton bij elkaar

Halverwege de wedstrijd ging een gesloten groep de laatste 35 ronden in. Luna Jonkers uit Emmen was inmiddels uitgestapt, terwijl Nienke Smit uit Zuidwolde en Amber Siegers uit Roden in de buik van het peloton waren te vinden.

Met nog een kleine tien kilometer te rijden ontstond er een breuk in het peloton. Smit en Verweij reden in de eerst groep. Maar het tempo viel weer stil, waarna de rest weer kon aansluiten. Met nog twaalf ronden te rijden kregen Sharon Hendriks en Eline Jansen een kleine voorsprong en Verweij was degene die het gaatje met de voorste twee dichtreed.

Eindsprint onvermijdelijk

In de slotfase van de wedstrijd probeerden meerdere vrouwen een voorsprong te nemen, waaronder de Italiaanse Laura Lorenzato. Maar ontsnappen was onmogelijk. En dus maakte het publiek zich op voor een eindsprint.