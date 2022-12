Arriva plant treinroutes Leeuwarden-Zwolle en Groningen-Zwolle

Arriva wil elke dag twee stoptreinen per uur laten rijden op het traject Groningen-Zwolle. Die doen alle tussenliggende stations aan zoals Assen, Meppel, Hoogeveen en Beilen, maar ook station Staphorst zodra dat station aangelegd is. In de ochtend- en avondspits komen daar telkens vijf sneltreinen bij.