Gary Hekman de sterkste in Burgum na goed ploegenwerk

MARATHONSCHAATSEN - Gary Hekman van team Reggeborgh won in Burgum de eerste wedstrijd op natuurijs. In de sprint was Hekman sterker dan Harm Visser, die tweede werd. Jordy Harink legde beslag op de derde plaats.

De mannen begonnen om 19:30 uur aan hun wedstrijd over 100 ronden. Bart Hoolwerf, die in Noordlaren de laatste wedstrijd op natuurijs won, kon in Friesland zijn titel niet verdedigen. Hoolwerf zit in Calgary voor de wereldbeker.

In het peloton van 77 rijders stonden twee Drenten aan de start. Chiel Smit uit Zuidwolde en Kevin Hoekstra uit Bovensmilde. Hoekstra kamt nog met de naweeën van een corona-infectie.

Eerste ontsnapping

Na twaalf ronden ontsnapten Ivar Immerzeel, Marco van der Tuin en Igor Baars aan de grote groep. Maar net als bij de wedstrijd van de vrouwen kregen de koplopers geen ruimte en sloot de rest van het veld weer snel aan.

In de eerste vijftig ronden waren de ontsnappingspogingen schaars. Het tempo was te hoog om uit de greep van de grote groep te blijven. Hoekstra en Smit konden het tempo in de buik van de groep goed volgen.

In het tweede deel van de race probeerden veel rijders weg te springen uit het peloton. Maar het tempo lag erg hoog en met 32 seconden per ronde ging het snel in Burgum. Door het hoge tempo was het wachten op de massasprint.

Uitstekend ploegenwerk