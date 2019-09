Stationsgebied Meppel moet 'voorkant' van de stad worden

Dat er iets aan het stationsgebied moet gebeuren, is wel duidelijk. Reizigers en omwonenden zijn uitgesproken. Ze vinden het er niet veilig. "Als er geen auto komt, ga ik vaak al veel eerder voorsorteren en eigenlijk aan de verkeerde kant van de weg fietsen of over de stoep, wat ook niet mag", vertelt een werknemer van de fietsenstalling op het station. Het geluid van piepende remmen klink regelmatig door de straat.Een collega vult haar aan: "Het is wel drie tot veer keer per jaar dat hier auto's op elkaar vliegen. Iemand steekt over op het zebrapad, een auto stopt, een andere auto heeft dat niet door en die botsen dan zo op elkaar. Dat er een fietser wordt geraakt, gebeurt niet zo vaak, maar dat er auto's op elkaar vliegen hebben we hier herhaaldelijk meegemaakt."Daarnaast spreekt het straatbeeld rondom het station niet aan, legt wethouder Roelof Pieter Koning uit. "Het zijn nu vooral de achterkanten die je ziet, maar onze ambitie is dat de achterkanten de voorkanten worden. Station Meppel is een stadsentree, er komen heel veel mensen langs en heel veel mensen aan. Het is hun eerste kennismaking met Meppel en dat verdient een investering voor de lange termijn."Maar geld om dingen ook aan te passen is bij de gemeente Meppel eigenlijk niet beschikbaar. Daarom ligt alles nog open. "Mijn ervaring is dat als je geen plan hebt, er ook geen geld vrijkomt", vertelt Koning. "Dus je moet eerst een plan hebben en dat je weet waar je naartoe wil. Daarnaast kunnen we naar Den Haag, naar Europa of naar Assen voor geld. Met heel veel 'een beetje' kunnen we toch nog een heleboel realiseren."Wat wil de gemeente dan aanpassen? Het gaat eigenlijk over vijf dingen: het stationsplein, invulling voor de Koelhuislocatie aan het spoor met eventueel een fietsverbinding naar Meppel-Zuid, het Kraton en de Bekinkbaan (de autoweg over het spoor), en meer groen en prettig fietspad op de Ezingerweg en de Leonard Springerlaan.Geld of niet, volgens de wethouder moeten sommige dingen sowieso opgeknapt worden. "Een belangrijk punt is het stationsplein waar bussen, fietsers, taxi's bij elkaar komen. Dat is eigenlijk een wirwar van verkeersstromen door elkaar en absoluut geen visitekaartje." In oktober komen de plannen in de gemeenteraad aan bod.