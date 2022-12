Jan van Ginkel krijgt Harry de Vroome-erepenning

Jan van Ginkel heeft vandaag in Odoorn de Harry de Vroome-erepenning ontvangen. De Harry de Vroome Penning is een tweejaarlijkse prijs, die wordt uitgereikt door de werkgroep Harry de Vroome, die bestaat uit vertegenwoordigers van Het Drentse Landschap, Landschapsbeheer Drenthe, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Drenthe en Staatsbosbeheer en daarnaast een architect, landschapsarchitect en iemand uit de culturele sector.

Van Ginkel is onderwijzer en schrijver. Hij krijgt de penning omdat hij een natuuronderzoeker is die met hartstocht zijn passie voor de natuur wil meenemen.

Tijdens de uitreiking in de Margarethakerk in Odoorn is ook de voorzittershamer van de Harry de Vroome-werkgroep overgedragen van Ali Edelenbosch naar Theo Spek. De werkgroep probeert het gedachtengoed van Harry de Vroome in leven te houden. Door de inzet van De Vroome bleef de wordingsgeschiedenis van het Drentse landschap herkenbaar, herbergt Drenthe veel archeologische en cultuurhistorische waarden en natuurwaarden.