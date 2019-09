Burgemeester Seton rouwt mee na noodlottig ongeval: 'Wéér twee jonge jongens'

Vandaag gingen veel lessen vanwege het fatale ongeluk niet door. Toch zochten leerlingen elkaar op om steun bij elkaar te zoeken en bloemen te leggen op de plaats van het ongeluk: de Drentse Mondenweg in Valthermond Burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn leeft met de leerlingen van de school en de nabestaanden mee. "Een heel triest ongeval en wéér twee jonge jongens", vertelt de burgervader, refererend aan het ongeluk dat vorige week donderdagavond gebeurde in Stadskanaal.Toen lieten twee 23-jarige mannen uit Buinen en Borger het leven na een verkeersongeluk in Stadskanaal. In de auto zaten ook twee jongens van 17 en 21 jaar, die gewond raakten. Zij waren lid van voetbalvereniging Buinen en één van de gewonden zit ook op het Noorderpoort in Stadskanaal."Het ongeluk in Valthermond is al heel erg, maar heeft nog meer impact vanwege het ongeluk van vorige week", stelt Seton. Toch probeert hij beide zware ongelukken los van elkaar te zien. "Voor de betrokken families is het een drama en dat het toevallig twee ongelukken in één week zijn, maakt voor hun verdriet niet uit", nuanceert hij.Vanavond is er een bijeenkomst in buurtcentrum De Badde in 1e Exloërmond, om over het ongeluk te praten. Daar zal ook Seton bij aanwezig zijn. De Baptisten Gemeente in 2e Exloërmond opent haar deuren eveneens om over het noodlottige ongeluk te praten.