Uitslaande brand in flat in Assen geblust, een gewonde: 'Heel beangstigend'

Aan de Thorbeckelaan in Assen woedde woensdagavond een brand in een flat. Op de vijfde etage stond een appartement in brand. De brand was uitslaand en was na ongeveer driekwartier onder controle. Er is een persoon naar het ziekenhuis gegaan vanwege rookinhalatie.

"De voetbalwedstrijd (Frankrijk-Marokko, red.) was net afgelopen toen we een auto hoorden parkeren voor het complex", vertelde een vrouw die op de tweede etage woont. "Ik zei tegen mijn man: 'ga even in de hal kijken'. Hij kwam meteen een brandweerman die zei dat hij direct naar buiten moest. Hij mocht z'n jas zelfs niet meer ophalen."

Niet iedereen slaapt thuis

De brandweer ging de brand van zowel binnen als van buiten te lijf en schaalde op naar 'Zeer grote brand', om er op die manier voor te zorgen dat er voldoende hulpverlening aanwezig zou zijn om de flat te kunnen ontruimen. Ook de traumahelikopter was opgeroepen uit voorzorg. Zo'n honderd mensen zijn in de kerk die aan het appartementencomplex vastzit opgevangen.

De brand was rond kwart voor elf meester. Om half 1 's nachts konden de meeste bewoners weer terug naar hun woning. De bewoners van 4 appartementen werd geadviseerd niet thuis te slapen, maar bij familie of in een hotel de nacht door te brengen. Het zou voor hen niet gezond zijn thuis te slapen.

Beangstigend

De bewoners die de nacht elders moeten doorbrengen, wonen veelal op dezelfde etage als waar de brand woedde. Eén van de bewoners vertelde dat hij de rook in de hal op zich af zag komen. "Het ging razendsnel, binnen een seconde zag ik niks meer."

Een ander vertelde hoe ze de druk van de rookontwikkeling voelde. "Het was alsof ik werd meegezogen. Dat was heel beangstigend."

Nazorg

Mark Meijs, woordvoerder van de samenwerkende hulporganisaties, vertelde dat vanwege de rookschade en de rookverspreiding alle mensen uit voorzorg zijn geëvacueerd. "De brandweer heeft daarna onderzoek gedaan om te kijken of er geen sprake van koolmonoxide was en daarna is gezegd dat bijna alle woningen veilig zijn."

De brand was volgens Meijs snel onder controle. "Gelukkig is de brand niet verder gegaan dan één appartement. Voor mijn gevoel is het redelijk snel gegaan. De bewoner van de woning waar brand was, is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan."