Gladde avond en ochtend verwacht, KNMI waarschuwt met code geel

Weggebruikers moeten tot en met morgenochtend rekening houden met gladde wegen in Drenthe. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft code geel afgegeven.

"Als gevolg van enkele buien met regen of (natte) sneeuw kan het plaatselijk glad worden", waarschuwt het weerinstituut. Ook morgenochtend valt er in het oosten nog van Nederland plaatselijk nog wat lichte sneeuw, waardoor ook gladheid kan ontstaan.

Vanaf 21.00 uur is het daarom opnieuw code geel in Drenthe. In Groningen en Friesland geldt dat vanaf 17.00 uur. De gladheidswaarschuwing duurt tot vrijdagmiddag 12.00 uur. Ook voor andere delen van Nederland wordt gewaarschuwd voor gladheid, met uitzondering van Limburg en de Waddeneilanden.