Gladde ochtend en avond verwacht, KNMI waarschuwt met code geel

"Als gevolg van enkele buien met regen of (natte) sneeuw kan het plaatselijk glad worden", waarschuwt het weerinstituut. Vanaf vanmorgen 05.00 uur tot 12.00 uur is daarom code geel afgegeven.

"De gladheid verdwijnt in de middag tijdelijk, maar vanaf ongeveer 17.00 uur kan het opnieuw op veel plaatsen in de noordwestelijke helft (van Nederland, red.) verraderlijk glad worden door ijzel", meldt het KNMI. Vanaf 21.00 uur is het daarom opnieuw code geel in Drenthe. In Groningen en Friesland geldt dat vanaf 17.00 uur.