Hoogeveen kan claim Maxx Sports afkopen voor zes ton na ijsbaandebacle

Jacobsen werd eind vorig jaar gedwongen zijn in zwaar weer verkerend tenniscomplex te verkopen aan de gemeente. Hoogeveen had de grond nodig voor de ontwikkeling van de gecombineerde kunstijsbaan en zwembad. De gemeente kwam met de huisbankier van Jacobsen een bedrag van 725.000 euro overeen. Maar volgens Jacobsen was dat ver onder de marktwaarde.Jacobsen was destijds woedend over het uitlekken van de onderhandelingen door toenmalig wethouder Jan Steenbergen (Gemeentebelangen). Steenbergen zou over de aankoop hebben gesproken met een journalist van Dagblad van het Noorden. Het zou zijn bedrijf veel klandizie hebben gekost en zijn bedrijf nog verder naar de afgrond hebben gedreven. Drie maanden later in de gemeenteraad verklaarde Steenbergen dat hij zich van geen kwaad bewust was. Hij had de journalist verteld dat die aankoop slechts 'één van de mogelijkheden' was.Na afloop van die raadsvergadering voegde Steenbergen voor de microfoon van RTV Drenthe daaraan toe dat hij bovendien zelf rechtstreekse onderhandelingen had gestart met de bank over de mogelijkheden van aankoop. Volgens Jacobsen hét bewijs dat de gemeente achter zijn rug om gemeen spel speelde met de bank.Nu aan de vooravond van het raadsdebat over de mislukking van het kunstijsbaan-zwembad-plan legt Jacobsen zijn lang verwachte claim op tafel. Die claim is eerder door het college aangemerkt als een mogelijke extra kostenpost. Mocht de gemeente akkoord gaan met de afkoopregeling, dan stijgen de kosten van de mislukking van het project naar 2,3 miljoen euro.De werkelijke waarde van het tenniscomplex met squashbanen en een evenementenhal was volgens Jacobsen veel hoger dan de 725.000 euro die de gemeente betaalde. Zo was de WOZ-waarde in 2018 nog bepaald op 1.590.000 euro. Het verschil tussen die bedragen, aangevuld met 'gederfde inkomsten, reputatieschade en kosten rechtsbijstand' brengt Jacobsen op een claim van een miljoen euro.Het college van burgemeester en wethouders kan een rechtsgang voorkomen door zes ton te betalen. En dat 'mede in het licht van de goede (persoonlijke) relatie met de heer Loohuis, de mogelijke besparing van rechtsbijstand en chagrijn van mijn cliënten' schrijft de advocaat van Jacobsen. Het aanbod van Jacobsen is twee weken geldig.