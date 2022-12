Drentse economie groeit, maar krimpt waarschijnlijk weer in 2023. Hoe kan dat?

Er is dus ook genoeg perspectief, wil Idema zeggen, maar hij beseft ook dat Zuidoost-Drenthe afhankelijk is van geopolitieke ontwikkelingen. Wat gebeurt bijvoorbeeld met de energieprijs en in hoeverre wordt haast gemaakt met de verduurzaming in Nederland? "Wij willen best verduurzamen, maar kunnen niet terugleveren op het net", zegt hij, wijzend op de problemen met het elektriciteitsnetwerk in Drenthe.