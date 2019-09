Vriendengroep proost op omgekomen Jens: 'Hij was supergeliefd'

Drukke dagen voor Drentse vrijwilligers Slachtofferhulp: 'De impact is enorm'

Al vroeg in de avond stroomt het kleine dorpshuis vol. Het is een spontane bijeenkomst, een initiatief van Patrick Eshuis, Hugo Wind en Ronald Manning. Meer dan vijftig mensen zetten hun naam op een lijst die op de bar ligt, om de nabestaanden sterkte te wensen."Jens kwam hier bijna elke vrijdagavond", vertelt Hugo Wind. Hoewel Jens in 2e Exloërmond woonde sloot hij zich aan bij de vriendenclub in 1e Exloërmond. "Ze hebben hier nog een tijdje gewoond toen hun woning afgebrand was, vandaar", aldus Wind.De vriendenclub in het dorp is hecht. "Ik woon al zeven jaar in Groningen, maar toen ik dit hoorde ben ik direct hiernaartoe gekomen", zegt een andere jongen. Wind: "Jens was supergeliefd. Hij was een betrouwbare, hard werkende jongen, die volop van het leven genoot en ons heel vaak aan het lachen maakte."De jongeren praten veel met elkaar en met burgemeester Jan Seton, die ook aanwezig is. Als even later de koffie op is wordt er een kratje bier aangebroken. "Laten we proosten op Jens", roept Ronald Manning. Daarna klinkt het geluid van bierflesjes die tegen elkaar aan tikken. Een piratenhit uit verloren tijden schalt uit de speakers. "Dit zou Jens prachtig hebben gevonden", zo klinkt het.