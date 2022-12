Glazen Huis Emmen geopend: 'We hopen de 20.000 euro aan te tikken'

Het Glazen Huis in Emmen is weer geopend. Na een onderbreking van twee coronajaren zamelt streekomroep ZO!34 in samenwerking met het Drenthe College geld in voor het goede doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar Stichting Jarige Job, die zich inzet voor kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren om dat er thuis geen geld voor is.

De komende dagen maken de vrijwilligers van ZO!34 24 uur per dag uitzendingen, om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Het is de negende keer dat het Glazen Huis in Emmen wordt gehouden. "Het is fantastisch", zegt Wesly Struik van de organisatie. Het Glazen Huis is vanmiddag officieel en feestelijk geopend. "Het is zo fijn om dit weer met z'n allen te kunnen doen na het twee jaar niet gedaan te hebben."