'Handelsverdrag met Canada bedreigt beperken gaswinning'

CETA is in het leven geroepen om de handel te bevorderen tussen de EU en Canada. In het verdrag staan afspraken over onder andere de handel in goederen, diensten en investeringen. Sinds 2017 is een groot deel van CETA in werking.Als Nederland de gaswinning wil terugschroeven, kunnen Vermilion en ExxonMobil via het verdrag een schadeclaim indienen wegens misgelopen inkomsten. Omdat een beperking van de gaswinning direct effect heeft op de winst van deze bedrijven, valt dit aan te vechten bij arbiters die buiten de Nederlandse rechtsstaat staan. Dat stellen Milieudefensie, FNV en Handel Anders in hun notitie.In gemeenten als Aa en Hunze en Coevorden is het Canadese gasbedrijf Vermilion actief. ExxonMobil verricht, onder de vlag van NAM, werkzaamheden in gemeenten als Assen, Emmen en Tynaarlo. Het Amerikaanse bedrijf kan via een dochteronderneming in Canada gebruik maken van CETA.Freek Bersch, campagneleider bij Milieudefensie, roept de Nederlandse overheid op om het verdrag niet volledig in te voeren. "Nederland kan daarmee de nationale en lokale democratie beschermen. Maar dan is het wel nodig dat we met name de PvdA, ChristenUnie en D66 oproepen om mens, milieu en democratie boven CETA moeten stellen."