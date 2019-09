'Koningsbezoek is als een trouwerij: je bereidt lang voor en dan moet het ook gebeuren'

"Het is net als een trouwerij. Je bent heel lang bezig met de voorbereiding en op een gegeven moment moet het ook gebeuren. Dat is hier ook zo", zegt Jan Slagter van Plaatselijk Belang.Hij heeft nog geen idee in hoeverre zijn dorp wordt overspoeld door koningshuisfans. "We weten dat het er in elk geval meer zijn dan 100. Maar zijn het er 400, 600 of 800? Ik weet het niet", zegt Slagter.Hij vindt het een grote eer dat Willem-Alexander en Màxima vandaag langskomen in zijn dorp. "Het is een enorm spektakel, daar zijn we al achter gekomen. We hebben natuurlijk geen ervaring. Je ziet nu dat iedereen er wat over te zeggen heeft: de provincie, de gemeente, de Rijksvoorlichtingsdienst, de politie. Iedereen heeft een mening en een standpunt."Volgens Slagter is dat soms nog weleens lastig en werken de verschillende instanties niet allemaal even goed samen. "Iedereen is van goede wil en heeft zijn eigen belang natuurlijk. Maar je ziet bijvoorbeeld dat dan ineens de dranghekken weer naar voren moeten en dan zegt een ander dat ze juist weer naar achteren moeten. Maar nu kunnen we niets meer veranderen."Het doel van het koningsbezoek is dat de koning en koningin vooral in contact komen met vrijwilligers. "Bestuurders zijn ook prima, maar dan een andere keer", zo zegt Slagter. Het koningspaar bezoekt vandaag vier gemeenten: Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Meppel.Het bezoek is rechtstreeks te volgen op TV Drenthe en via een livestream op deze website.