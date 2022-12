Drempels moeten 'scheurstraat' Zwartemeer veiliger maken

De gemeente Emmen gaat drie verkeersdrempels plaatsen in de straat De Huizen in Zwartemeer. De drempels moeten de overlast van hardrijders tegengaan. Met de ingreep wordt tegemoetgekomen aan de wens van omwonenden.

Volgens hen scheuren er soms auto's door de straat met snelheden van 80 tot 100 kilometer per uur. Na een ernstig ongeluk in september was de maat vol en trokken bewoners en dorpsraad bij de gemeente aan de bel met het verzoek om actie. De drempels worden tegen het einde van dit jaar of begin volgend jaar gelegd.