Eerste nederlaag volleybalsters in World Cup

De Oranje-vrouwen waren het prestigieuze toernooi begonnen met drie overwinningen, met als uitschieter de 3-0 tegen Brazilië. Nederland staat zevende op de wereldranglijst. Team USA is de nummer drie van de wereld. Na ruim een uur en een kwartier was het bij het eerste wedstrijdpunt gedaan.Bondscoach Jamie Morrison had zijn basis van het duel met Brazilië intact gelaten en begon met Yvon Beliën, Maret Balkestein-Grothues, Lonneke Sloetjes, Anne Buijs, Britt Bongaerts, Nicole Koolhaas en libero Myrthe Schoot. Laura Dijkema uit Beilen was dus wederom reserve.Morgen volgt opnieuw een lastige klus. Dan is wereldkampioen Servië de tegenstander. Morrison gebruikt het toernooi in Japan vooral om de ploeg verder voor te bereiden op het olympisch kwalificatietoernooi in januari. Na twee gemiste mogelijkheden is dat de laatste kans deelname in Tokio 2020 af te dwingen.De Nederlandse volleyballers, met Robbert Andringa uit Assen in de gelederen, hebben zich geplaatst voor de achtste finales van het EK. Oranje was met 3-1 (22-25, 25-19, 25-19, 25-20) te sterk voor Estland en is zeker van een plaats bij de eerste vier in groep D.