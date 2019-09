'Tien miljoen voor waterstof is veel te weinig'

Volgens hem is er veel meer geld nodig voor de ontwikkeling van waterstof tot de nieuwe reguliere brandstof voor fabrieken, huizen en auto's.Stelpstra snapt niet waarom het kabinet zo voorzichtig is. "De twijfel bij de minister lijkt te zitten in de hoge ontwikkelkosten naar dagelijkse gebruikstoepassingen. We moeten van de fossiele brandstoffen af, dus zul je moeten investeren in schone energievormen", aldus de gedeputeerde.Het kabinet lijkt ook afhoudend te zijn als het om exploitatiesubsidies gaat. Volgens de gedeputeerde zijn deze subsidies zeker nodig om het gebruik van waterstof als gangbare brandstof grootschalig in te voeren. "Kijk hoe hard het is gegaan met wind,- en zonne-energie. De kosten om dat te kunnen opwekken zijn ook fors omlaag gegaan."Het is Stelpstra ook nog niet helemaal duidelijk waar de 10 miljoen precies voor gebruikt mag worden. Volgens de gedeputeerde lijkt het er op dat het geld ook bedoeld is voor lokale opslag van waterstof als duurzame energiebron, zodat er geen wind en zonne-energie op plaatsen opgewekt gaat worden waar geen netwerkcapaciteit is om de stroom op het elektriciteitsnet te zetten.Het Noorden wil zich ontwikkelen tot waterstofregio. Volgens Europa heeft de regio daar ook de spullen en de kennis voor. Denk aan alle kennis en techniek uit de aardgas en oliewinning van de NAM en de Gasunie . Het enorme leidingennetwerk kan worden omgebouwd voor transport van waterstof. De chemieparken in Emmen en Delfzijl kunnen waterstof gaan produceren. In Hoogeveen komt de eerste wijk op waterstof van Nederland. Onlangs zegde de EU 20 miljoen subsidie toe voor de plannen.Bekijk hier de uitzending van Ondernemen in Drenthe over waterstof: