Kleiner wijkcentrum in Marsdijk: 'We moeten het ermee doen'

Vice-voorzitter Theo Buijs van de wijkvereniging zucht diep, als hij in het huidige wijkcentrum De Dissel op een plattegrond de indeling laat zien van het toekomstige pand, hemelsbreed 100 meter verderop. Het is daar volgens de wijkvereniging flink woekeren met de ruimte, om voor alle activiteiten voldoende plek te vinden."Deze verhuizing was voor ons slikken of stikken. En natuurlijk mogen we blij zijn dat we weer een eigen wijkcentrum krijgen. Maar we leveren wel fors in. We hebben straks minder lokalen, een veel kleiner jeugdhonk, een smalle keuken en vooral onze ontmoetingsruimte gaan we missen, die is in oppervlakte straks de helft kleiner. Als je biljart moet je oppassen dat je niet iemand raakt."Wel krijgt de wijkvereniging in het nieuwe pand ineens te maken met een bovenverdieping. Al heeft dat vooral nadelen. "Zo'n eerste verdieping bereiken is weer een probleem. Want er komen hier veel ouderen met een rollator of rolstoel, en als je dan naar boven moet, hoe doe je dat. Een plateaulift moet dat oplossen, maar ben benieuwd hoe dat gaat", zegt Buijs.De Asser wijkvereniging, met 1500 leden, moet in de kerstvakantie na dertig jaar weg uit haar vertrouwde wijkcentrum De Dissel. Het pand gaat plat, omdat supermarkt Lidl fors wil uitbreiden. Een eindje verderop wordt een voormalig kindcentrum sinds de zomer verbouwd en uitgebreid.Zo is er inmiddels een grote zaal bijgebouwd, bijna net zo groot als in De Dissel. "Daar zijn we nog het meest tevreden over. Daar kunnen we in elk geval drie tafeltennistafels naast elkaar kwijt, twee matten voor koersbal uitleggen, en de zumbalessen passen er ook in. Alleen valt me de lichtinval wel wat tegen."Buijs wil niet alleen mopperen. "Er is onderhand vijf jaar over gepraat, en nu is de uitvoering. We laten ons verrassen en maken er het beste van. Maar voor ons had het allemaal niet gehoeven. Ons gebouw voldeed nog prima, maar ja zo'n supermarkt wil groeien en komt met geld over de brug. Daar kun je niet tegenop."Bouwvakkers van aannemingsbedrijf Van Wijnen zijn ondertussen hard bezig om het kindcentrum om te toveren tot wijkcentrum, want eind november moet het klaar. Een klus die voor Assen een half miljoen duurder uitpakt: 1,3 miljoen euro gaat het hele verhaal kosten, terwijl er aanvankelijk acht ton geraamd was. Buijs moet erom lachen: "Mag ik daar zo mijn vraagtekens bijzetten, dat je er een half miljoen naast zit? Misschien was nieuwbouw wel beter geweest."Doordat de ontmoetingsruimte kleiner wordt, moet de wijkvereniging ook op zoek naar ander meubilair. "We hadden mooie grote tafels, die kunnen we nu niet kwijt. En onze stoelen ook niet. Die moeten namelijk onder de tafels geschoven kunnen worden, en met de stoelen die we nu hebben gaat dat niet lukken." Een spaarpotje moet voldoende zijn, maar zo niet, dan volgt er volgens Buijs nog een crowdfundingsactie.Verhuizen moeten ze in de kerstvakantie, zodat de wijkvereniging het nieuwe jaar kan beginnen op de nieuwe plek. "Vanaf 6 januari moet het hier draaien. Dan gaat onze huur in. Dat wordt voor ons nog een hele klus, om alles in de kerstvakantie voor elkaar te krijgen, maar hopelijk komt het goed", besluit Buijs.