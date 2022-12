Sportpark Smilde in beeld voor bouw tijdelijke woningen

De gemeente Midden-Drenthe gaat onderzoeken of het mogelijk is om vijftig tijdelijke woningen te bouwen bij het sportpark aan de Boerenlaan in Smilde. Die zijn bedoeld voor onder andere starters, mensen in echtscheiding en statushouders.

"Met de bouw van tijdelijke woningen kunnen we mensen die snel een woning nodig hebben, helpen aan woonruimte voor de duur van ongeveer twee tot drie jaar", schrijft de gemeente in een brief aan omwonenden. "In die periode kunnen ze op zoek naar definitieve woonruimte in of buiten Smilde."

Tien tot vijftien jaar

Een deel van het sportparkterrein wordt op dit moment niet of nauwelijks gebruikt. Volgens de gemeente is de plek geschikt vanwege winkels, scholen en openbaar vervoer in de buurt.

Het gaat om woningen die tien tot vijftien jaar blijven staan. Mochten de plannen doorgaan, dan sluit woningcorporatie Actium waarschijnlijk aan bij het project.

Tekort woningen

"In Nederland is sprake van een fors tekort aan woningen. Dit geldt vooral voor betaalbare woningen, zowel in de koopsector als in de huursector", stelt het gemeentebestuur. In Smilde is vooral een tekort aan huurwoningen. "Mensen die in Smilde zijn aangewezen op deze woningen, kunnen op dit moment moeilijk een woning vinden."

De gemeenteraad gaf het college de opdracht om haast te maken met het bouwen van woningen en in het bijzonder tijdelijke woningen.

Beginfase

De gemeente stelt nog in de verkennende fase te zitten. Met het bewonersplatform in het dorp zijn gesprekken gevoerd, deze zijn volgens een woordvoerder positief verlopen. Met sportclubs wordt later gepraat, volgende week is er een bijeenkomst voor omwonenden. Volgend jaar wordt er verder met de partijen om tafel gezeten.