Jong en oud beweegt tegen Alzheimer

Frans van Dorst is voorzitter van Alzheimer Nederland, afdeling Drenthe. Om ouderen en mensen met Alzheimer in beweging te krijgen was hij vorige week in Westerbork, waar leerlingen van de basisschool samen met hun opa's en oma's spelletjes doen in de sporthal. Ook mensen met Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie, waren welkom. Twee dames in rolstoel glunderen als ze met twee worpen de opgestapelde blikjes omverwerpen."Wereld Alzheimerdag heeft dit jaar als thema 'Samen Bewegen'. Dat is belangrijk, want als je lenig blijft met je lichaam en je geest voorkomt dat ziektes. De bloeddoorstroom in je lichaam moet goed zijn, dat is overal goed voor", legt van Dorst uit.Ook in Hoogeveen zitten ze niet stil. Bij zorggroep Treant is een dansmiddag georganiseerd. Enkele professionele dansers gaan verschillende dansstijlen langs uit de twintigste eeuw. "We willen dat mensen teruggaan in de tijd. Teruggaan in de beleving van hoe het vroeger was en hoe ze toen genoten van dansen", aldus Henny Schottert. Hij organiseert normaal gesproken het Alzheimer Café in Hoogeveen.In Drenthe werkt Alzheimer Nederland al veel samen met bijvoorbeeld de lokale politiek. De afspraken met gemeenten en provincie maken Drenthe zelfs uniek. Een jaar geleden zijn de handtekeningen gezet onder het convenant en binnenkort gaan de overheden evalueren. Van Dorst hoopt dat de gemeenten elkaar positief beïnvloeden. "Hopelijk komt er een beetje competitie. Dat gemeenten naar elkaar kijken en denken: hé, die is al een stuk verder."Aangezien mensen steeds ouder worden, krijgen we ook steeds vaker te maken met ouderdomsziekten. Van Dorst raadt iedereen aan om alvast iets te lezen over Alzheimer, ook voor als familie, vrienden of kennissen erdoor getroffen worden.