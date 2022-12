Agenten blijven handen volhouden aan verwarde personen

Het aantal meldingen van incidenten met verwarde mensen in Drenthe stijgt onverminderd door. Al jaren komen bij de politie ieder jaar weer meer meldingen binnen van overlast door een verward persoon.

In 2021 werd voor het eerst meer dan 4000 keer over dit soort incidenten gerapporteerd. Ook dit jaar hebben agenten hun handen vol aan verwarde personen, met gemiddeld zo'n 330 meldingen per maand. Dat blijkt uit pas gepubliceerde politiecijfers. In de zomermaanden zijn de meeste incidenten.

In vijf jaar tijd is het aantal meldingen van overlast door een verward persoon in onze provincie bijna verdubbeld. Tussen 2017 en 2021 steeg het aantal incidenten ieder jaar gemiddeld met ruim 400. Dit jaar lijkt de geregistreerde overlast te stagneren.

Bauke Koekkoek, lector onbegrepen gedrag aan de Politieacademie, benadrukt dat het om allerlei verschillende incidenten gaat. "Het is ernstig dat het aantal registraties niet daalt", zegt hij. "Tegelijkertijd moeten we niet denken dat alle meldingen gaan over een gevaarlijke man op straat, zoals vaak wordt gesuggereerd. Het is van alles, van heel klein tot heel ernstig."

Ministers: 'Taai en complex maatschappelijk vraagstuk'

Volgens een nieuwe analyse van onderzoekers van het ministerie van Justitie en Veiligheid registreerde de politie van 2017 tot en met 2021 landelijk 886.000 gevallen van dit soort overlast. Van de 187.000 personen die in de onderzochte vijf jaar herleidbaar bij een incident waren betrokken, kwamen er 9700 meer dan tien keer in aanraking met de politie vanwege verward gedrag.

Niet voor niets spreken de ministers Yesilgöz en Helder in een brief aan de Tweede Kamer vandaag van een 'taai en complex maatschappelijk vraagstuk'. Het kabinet heeft 59 miljoen euro extra uitgetrokken voor lokale initiatieven om de situatie te verbeteren, schrijft de NOS . Daarnaast komt er financiering voor onder meer de toevoeging van ggz-verpleegkundigen aan sommige meldkamers, die de politie bij incidenten helpen de situatie goed in te schatten.