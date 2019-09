Burgemeesters geven aftrap voor de Oktober Kindermaand

Burgemeester Bert Bouwmeester van de gemeente Coevorden was vandaag te gast op obs De Akker in Sleen. Met een spel, gericht op cultuur en educatie, hoopt hij kinderen te enthousiasmeren voor de Oktober Kindermaand.Alle basisschoolkinderen in Drenthe kunnen in oktober gratis meedoen aan allerlei culturele activiteiten. In Meppel kunnen kinderen oefenen bij het kindercircus, op het Dwingelderveld zijn speurtochten, in Assen kun je in een virtuele 3D wereld stappen en in Emmen kunnen kinderen drumles volgen. Volgende maand staan in Drenthe en Groningen ongeveer 100 activiteiten op het programma.Oktober Kindermaand is een initiatief van stichting Kunst en Cultuur en wordt jaarlijks georganiseerd. Een overzicht van alle activiteiten is online te vinden op de website van de stichting.