Drenthe heeft er 124 Nederlanders bij: 'Je voelt dat er iets mist en nu is het weer compleet'

"Dat verklaar en beloof ik", of: "zo waarlijk helpe mij God almachtig". Het zijn de laatste woorden die aspirant-Nederlanders uit moeten spreken voor ze Nederlands staatsburger zijn. Op het gemeentehuis van De Wolden werden deze zinnen elf keer uitgesproken.

Bij de kersverse Nederlanders vooral veel mensen die rond 2016 uit Syrië zijn gevlucht, zoals Obaida Laila. Geboren in 1999 in Damascus maar inmiddels woont hij al jaren in Drenthe. Hij studeert, is zweminstructeur en werkt in de sportschool. In de dagelijkse praktijk zal het Nederlands staatsburgerschap dan ook niet veel verschil maken, verwacht hij. "Ik denk dat het voor mij niet zoveel uit gaat maken. Het is een papiertje dat je krijgt; dan ben je officieel Nederlander."

Opnieuw Nederlander

Toch heeft hij het Nederlanderschap aangevraagd. "Dat je 'm nu hebt, zeg maar, dat biedt vastigheid. Dan weet je zeker dat je hier mag blijven, dat je geaccepteerd wordt door de Nederlanders. En dat is heel mooi."

Tussen alle kersverse Nederlanders zit er ook één die 'm voor de tweede keer krijgt. Mark Aarden vertrok ruim dertig jaar geleden naar Canada en is vier jaar geleden weer teruggekomen. De geboren Nederlander woonde vier jaar in Nederland, maar was inmiddels Canadees. "Dat was geen compleet gevoel. Ik was hier met een Canadees paspoort en een Nederlandse verblijfsvergunning en dat voelde raar, niet compleet."

Nationale Naturalisatiedag

De meeste Nederlanders zijn hier geboren en denken nooit na over hun staatsburgerschap. Aarden kan ook moeilijk uitleggen wat het precies betekent. "Dat is een goede vraag zeg", verzucht Aarden. "Het is een gevoelskwestie. Je voelt dat er iets mist en nu is het weer compleet. Voor mij is dat emotioneel. Dat raakt je meteen."