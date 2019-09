'Ik geef de gemeente Hoogeveen de mogelijkheid om het niet in een rechtbank uit te vechten'

Jacobsen werd eind vorig jaar gedwongen zijn in zwaar weer verkerend tenniscomplex te verkopen aan de gemeente, die de grond nodig had voor de ontwikkeling van de kunstijsbaan en zwembad. De gemeente kwam met de huisbankier van Jacobsen een bedrag van 725.000 euro overeen. Dat bedrag lag volgens Jacobsen ver onder de marktwaarde. Zo was de WOZ-waarde in 2018 nog bepaald op 1.590.000 euro.Het verschil tussen die bedragen, aangevuld met 'gederfde inkomsten, reputatieschade en kosten rechtsbijstand', bracht Jacobsen op een claim van meer dan een miljoen euro."Ik stel ze aansprakelijk voor de geleden schade", zegt Jacobsen over de gemeente. "Ik geef ze de mogelijkheid om het niet in een rechtbank uit te vechten, maar om in een schikking tot elkaar te komen." De hoogte van de schikking: 600.000 euro. "De totale schadepost is opgelopen tot over een miljoen. Dus als we naar de rechter moeten, dan zou dat het bedrag zijn dat bij de rechtbank geclaimd wordt."Maar waarom een schikking? "Ik ben zelf voor een langere tijd redelijk betrokken geweest bij het bedrijfsleven in Hoogeveen. Ik heb daar goede relaties opgebouwd en Hoogeveen is toch een beetje mijn stad. Vanuit dat oogpunt vind ik het niet meer dan fair om ze de kans te bieden dat we daaruit komen."Als de gemeente hierin meegaat, dan is het dossier voor Jacobsen gesloten.Jabobsen is tot zijn tevredenheid weer aan het werk. "Na dat verhaal was het wel een heel slechte tijd voor mij. Het heeft me niet alleen zakelijk geraakt, maar ook privé heeft het mij behoorlijk onderuitgehaald."