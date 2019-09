Inspectie tikt Zorggroep Drenthe op de vingers

De inspectie constateerde onder meer dat de evaluatie van vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals sensors en bedhekken, niet voldoende was. De inzet van deze middelen moet elke twee maanden worden geëvalueerd, maar dat gebeurde volgens de inspectie lang niet altijd. Ook werden besluiten over vrijheidsbeperkende maatregelen zeer summier of niet toegelicht en werd er te weinig gekeken naar alternatieve maatregelen.De verslaglegging van het werk bleek ook een probleem. Zo zouden zorgplannen niet actueel zijn en zou het nieuwe elektronische systeem voor veel problemen zorgen. "In gesprekken met zorgverleners komt naar voren dat het een worsteling is om te werken met het dossier", staat in het inspectierapport.Uit het rapport bleek verder dat het personeel zich onvoldoende liet bijscholen en dat er te weinig werd gedaan om de kwaliteit en veiligheid binnen het woonzorgcentrum te verbeteren.Zorggroep Drenthe moest voor 1 september met een plan van aanpak komen om de benoemde punten te verbeteren en dat is gebeurd. Volgens de inspectie heeft Zorggroep Drenthe actief en voortvarend verbetermaatregelen doorgevoerd."We zijn blij dat de inspectie positief is over ons resultaatverslag. Binnen een jaar komen ze nog een keer langs om te kijken hoe het gaat en ze zijn natuurlijk van harte welkom", zegt bestuurder Lex Smetsers van de Zorggroep Drenthe.