Nationale Sportweek 2023 toegewezen aan Aa en Hunze en Borger-Odoorn

De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn zijn gezamenlijk aangewezen om volgend jaar de NOC*NSF Nationale Sportweek te organiseren. De Sportweek is van vrijdag 15 september tot en met zondag 24 september volgend jaar.

De sportweek heeft als doel om zoveel mogelijk mensen in Nederland te enthousiasmeren om te sporten en te bewegen, allemaal op hun eigen manier. Tien dagen lang worden er, samen met de inwoners van beide gemeenten, activiteiten georganiseerd in het kader van sport, bewegen en gezondheid.

Wethouders Ankie Huijing (Borger-Odoorn) en Bas Luinge (Aa en Hunze) zijn trots dat ze volgende jaar de gastgemeente van de Nationale Sportweek mogen zijn. "Deze sport- en beweegweek zet onze gemeenten landelijk in de schijnwerpers. Het zorgt voor een geweldig nieuw sport- en beweegaanbod en stimuleert de samenwerking tussen organisaties in onze gemeenten. Wij vinden we het belangrijk dat iedereen kan meedoen en dat sport en bewegen nog toegankelijker wordt voor al onze inwoners."