Een halve eeuw vakantiepret: Huttenheugte blaast 50 kaarsjes uit

Voor velen tegenwoordig een beproefd recept, maar vijftig jaar geleden was het nog niet zo gangbaar: vakantie vieren in een huisje op een recreatiepark. Een van de pioniers in Drenthe was De Huttenheugte in Dalen, dat in 1972 de deuren opende. Deze maand wordt in het recreatiepark uitgebreid stilgestaan bij een halve eeuw vakantiepret.

Terwijl buiten de vorst zich in alles vastbijt, is het goed toeven in de zogenoemde Market Dome in De Huttenheugte. In dit overdekte winkel- en horecacentrum vol uitbundig groen, vijvertjes en houten touwbruggen waan je je in een exotisch oord. Een decor dat het vakantiegevoel van gasten nog meer moet versterken.

Huisjes midden in de natuur

Het creëren van precies dat juiste sfeertje is de kunst waar het volgens Martijn Tabak, parkeigenaar van Center Parcs, altijd om heeft gedraaid. Ook vijftig jaar geleden, toen het idee van een vakantiepark zoals De Huttenheugte volslagen nieuw was. "Als je ergens wilde overnachten dan was je aangewezen op een camping of een hotel."