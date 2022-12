Slag om Norg dreigt definitief van wielerkalender te verdwijnen

WIELRENNEN - Ook in 2023 wordt de Slag om Norg niet verreden. De wielerkoers in de omgeving van Norg, gekenmerkt door de vele kasseistroken, gaat daarmee voor het vierde jaar op rij niet door. Bovendien lijkt het erop dat de Drentse wielerwedstrijd geen vaste plek meer heeft op de wielerkalender.

In 2020 en 2021 was corona de grote spelbreker voor de Slag om Norg. Vorig jaar stonden alle lichten op groen om het evenement door te laten gaan, maar door een gebrek aan politieagenten werd deze editie op het laatste moment afgelast . Op dezelfde dag werden namelijk grootschalige boerenprotesten aangekondigd.

'Uniek evenement gaat verloren'

Elske Dijkstra van organisator Enforce Sport Events beseft dat er een uniek evenement verloren gaat. "De Slag om Norg was een fantastische koers voor de regio en het evenement stond erg goed aangeschreven." De organisator geeft echter de voorkeur aan breedtesporten, zoals de Gravel One Fifty, die vorig jaar voor het eerst in Veenhuizen werd verreden. Deze wedstrijd werd gelijk toegevoegd aan de Gravel Series van de Internationale Wielerunie UCI.

Ook de Slag om Norg kreeg in 2018 van UCI een officiële status van 1.1, wat inhield dat er veel punten te behalen waren voor de ranking van wielrenners. Hierdoor kwamen er tijdens de laatste edities ook grote namen op af. Het was alleen maar de vraag of de Norger koers deze status zou behouden. "Het evenement heeft drie jaar op rij niet plaatsgevonden. De status moet daarom opnieuw aangevraagd worden, maar het is maar de vraag of we die na drie jaar weer zouden krijgen", aldus Dijkstra.

De eisen van de UCI voor zo'n wedstrijd zijn namelijk hoog en volgens Dijkstra 'staat of valt het evenement daarom met externe financiering'. Dijkstra gooit de deur voor een Slag van Norg in de toekomst niet helemaal dicht. "De beslissing die we voor volgend jaar hebben gemaakt is er een met een open eind."

Grote naam op de Nederlandse wielerkalender

In 2012 werd de koers voor het eerst verreden. Al snel werd de vergelijking getrokken met de Italiaanse eendagswedstrijd Strade Bianche, die ook voor een groot deel over onverharde wegen loopt. De wedstrijd heeft enkele grote namen als winnaars gehad. Bij de eerste editie won Mike Teunissen, die in 2019 een etappe won in de Ronde van Frankrijk en een dag in de gele trui reed dat jaar.