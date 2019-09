Terugblik: Koninklijk bezoek aan Drenthe

Kort na tien uur vanmorgen wordt het paar onthaald in Hoogeveen. Duizenden mensen staan de twee op te wachten bij de Hoofdstraatkerk. Commissaris van de koning Jetta Klijnsma heet Willem-Alexander en Máxima welkom en belooft: "We gaan er een heel mooie dag van maken."Het koningspaar laat zich tijdens het bezoek bijpraten over allerlei bewonersinitiatieven en bezoekt ook bedrijven als Fokker in Hoogeveen en Astron in Dwingeloo. De bedoeling is dat ze vooral met de 'gewone man' praten en niet met de 'bobo's'. Voor de wonderschone natuur van Drenthe is er ook aandacht. Daarom brengt het paar een bezoek aan het Dwingelderveld.Veel toeschouwers staan langs de routes waar de koning en koningin langskomen. Ze hopen een glimp van hen op te vangen. Een selfie maken, of een handtekening op het gips van je gebroken arm. Er zijn wensen genoeg.Maar er zijn ook mensen die niet eens op de hoogte zijn van het koninklijk bezoek. Zoals een meneer die nietsvermoedend op het Dwingelderveld aan het fietsen is. "Ik was gewoon aan het fietsen. Ik had daar willen rijden, maar ik kan er nu niet langs. Het is een verrassing", reageert hij.In totaal gaan de koning en koningin langs in vier gemeenten: Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Meppel. Natuurlijk zijn veel ogen gericht op het uiterlijk van Willem-Alexander en Máxima. Heeft hij zijn baard nog? En welke outfit draagt zij? In een van de bezochte plaatsen neemt iemand een spandoek mee om de koning met zijn baard te complimenteren. Máxima blijkt een outfit aan te hebben, die haar eerder tijdens een staatsbezoek aan Luxemburg op veel kritiek was komen te staan.Collega's van het royaltyprogramma Blauw Bloed concluderen dat het bezoek wel iets weg heeft van Koningsdag. En als je naar sommige vrolijk uitgedoste mensen in de straten kijkt, lijkt het daar soms ook wel op.Rond drie uur 's middags zit het bezoek erop. In de Grote Kerk in Meppel neemt commissaris van de koning Jetta Klijnsma officieel afscheid van het koninklijk paar. Er zijn vertegenwoordigers van de provincie en de gemeenten bij. Klijnsma geeft het koningspaar complimenten voor hun kennis van Drenthe en hun interesse.Vervolgens neemt Willem-Alexander nog het woord. Hij concludeert dat het een mooi bezoek is geweest. Daarna komen de twee de kerk uit en stappen in de auto. Het koningsbezoek aan Zuidwest-Drenthe is voorbij.