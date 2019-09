Boeren gelukkig met maisoogst: 'Regen was redding'

De eerste maisoogst in Drenthe valt ondanks de droge zomer niet tegen. Veehouder Bart van Dijk is er naar eigen zeggen heel gelukkig mee: "Er is net op tijd voldoende regen gevallen die de mais een goede kolf gaf. Daardoor hebben we minder last van de droogte gehad."

Halverwege de zomer zag Van Dijk zijn oogst sober in: "Ik dacht bij mezelf: het zal toch niet weer zo gaan als vorig jaar? Gelukkig bleek dat niet het geval. Het was wel even billenknijpen, maar de mais die we vandaag oogsten is van goede kwaliteit."Ook in financieel opzicht is een goede oogst van groot belang voor agrariërs. Van Dijk gebruikt de oogst als voeding voor zijn koeien. Het wordt ingekuild zodat hij weer een jaar vooruit kan. "Vorig jaar moesten we voer bijkopen. Met de kwaliteit van deze oogst, in combinatie met gras, verwacht ik dat extra voer bijkopen dit jaar niet nodig is."Het land waar de mais op groeit wordt bemest om de groei te bevorderen. Deze mest bevat stikstof, een mineraal dat gewassen nodig hebben om te groeien. Zodra de mais geoogst is, zit er nog veel stikstof in zandgrond. Daarom heeft de overheid vastgesteld dat alle boeren een vervangend gewas moeten telen dat resterend stikstof opneemt. Als deze mineralen in de grond zouden blijven zitten, kan dat nadelige effecten hebben voor het milieu. Dit 'vanggewas' moet voor 1 oktober gezaaid zijn. Veelal wordt er gras ingezaaid.