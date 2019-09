Tennet en Enexis willen trafostation Zeijerveen uitbreiden

De uitbreiding van de capaciteit van het trafostation is volgens Tennet en Enexis nodig om het toenemende aantal duurzame initiatieven, zoals zonneparken en het omzetten van woningen naar aardgasloos, te kunnen opvangen.De verwachting is dat ook het perceel waarop het trafostation staat, wordt uitgebreid. De gemeente Assen moet hier een vergunning voor afgeven.Tennet en Enexis werken op dit moment de plannen uit en doen onderzoek naar zaken als geluid, flora en fauna, elektromagnetische straling en dergelijke. In het najaar wordt een informatieavond voor omwonenden georganiseerd.Het aansluiten van nieuwe zonneparken en andere duurzame initiatieven is al langer een probleem in Drenthe. Tennet en Enexis onderzoeken samen met de provincie Drenthe wat er mogelijk is om het gehele elektriciteitsnet van Drenthe uit te breiden. Binnenkort wordt daar meer informatie over verwacht.Dit najaar volgt er nog een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners en bewoners uit de aangrenzende wijk Kloosterveen over de uitbreidingsplannen voor het trafostation.